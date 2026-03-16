Superbalita Cebu

Fuel Masters, Road Warriors pulos 2-0

SunStar Basketball
Published on

Nakakuha og balik sa sayong liderato ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug NLEX Road Warriors human nila gipangbuntog ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Dominggo, marso 15, 2026 (PH time), sa Philippine Basketall Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Montalban.

Ang Fuel Masters ningmakmak sa Titan Ultra Giant Risers, 109-76, samtang gipangligsan sa Road Warriors ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 112-105, sa laing duwa.

Ang Fuel Masters ug Road Warriors pareho nang naggunit og 2-0 nga rekord diin ilang gikauban sa ibabaw nga bahin ang Terrafirma Dyip.

Parehong naunlod sa 0-2 nga baraha ang Giant Risers ug Hotshots. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph