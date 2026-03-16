Fuel Masters, Road Warriors pulos 2-0

Nakakuha og balik sa sayong liderato ang Phoenix Super LPG Fuel Masters ug NLEX Road Warriors human nila gipangbuntog ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Dominggo, marso 15, 2026 (PH time), sa Philippine Basketall Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Ang Fuel Masters ningmakmak sa Titan Ultra Giant Risers, 109-76, samtang gipangligsan sa Road Warriors ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 112-105, sa laing duwa.
Ang Fuel Masters ug Road Warriors pareho nang naggunit og 2-0 nga rekord diin ilang gikauban sa ibabaw nga bahin ang Terrafirma Dyip.
Parehong naunlod sa 0-2 nga baraha ang Giant Risers ug Hotshots. / ESL