Fuel Masters vs. Warriors

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok Converge
7:30 pm- Phoenix batok NLEX
Human nila gipakaging ang defending champions San Miguel Beermen, 109-103, sa labing ulahi nilang duwa, ang Phoenix Super LPG Fuel Masters mamasin na sab nga makabiktima og laing dekalidad nga kontra sa ilang pagpakigbatok sa NLEX Road Warriors sa main game karong Miyerkules sa gabii, Oktubre 22, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Dili ikalimod nga nakahatag og dakong kadasig sa Fuel Masters ang ilang makapakurat nga kadaugan batok sa Beermen, nga segurado nilang magamit sa ilang pagpakigsangka sa Road Warriors.
Mao sab kini ang labing unang daog ni Willy Wilson isip bag-ong coach sa Fuel Masters.
“It’s just knowing that we have the ability to beat a champion team like SMB. You kind of get into that rut about what’s the bad thing that’s going to happen next. So, really, for the players to actually know that this team is capable, that’s big,” matod ni Wilson nga napatik sa www.pba.ph.
Sa ilang bahin, ang Road Warriors gikan sa wala damhang kapildihan batok sa Terrafirma Dyip, 91-97.
Ning sangkaa, wala pa gihapon niduwa ang labing sinaligan sa Road Warriors nga si Robert Bolick, kinsa nagbangutan sa kamatayon sa iyang amahan.
Hinuon, gilaumang moduwa na si Bolick karon ug seguradong makahatag og dakong morale sa Road Warriors ang iyang presensiya.
Sa premirong duwa, magsangka ang Dyip ug Converge FiberXers.
Ang upat ka teams nga mopakita’g aksyon karon pulos natanggong sa six-way tie sa 1-1 nga rekord. / ESL