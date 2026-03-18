Fuel, rice subsidy ihatag sa mga drayber sa Sugbo

Gitinguha sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagpatuman sa fuel ug rice subsidies alang sa mga drayber sa pampublikong sakyanan, lakip na ang sektor sa habal-habal.
Kini nga lakang agi’g tubag sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nga dako og epekto sa panginabuhi sa mga drayber ug sa publiko sa kinatibuk-an.
Si Gobernador Pamela Baricuatro nagkanayon nga nakig-alayon kini sa Department of Energy (DOE), Department of Interior and Local Government (DILG), ug National Food Authority (NFA) aron ma-finalize ang guidelines sa assistance.
“There is a rice and fuel subsidy, but we are still working on the guidelines. We will announce once the guidelines are ready,” matod ni Baricuatro sa Marso 18, 2026.
Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces nga gigahinan sa Department of Transportation (DOTr) og pundo nga moabot sa P20 milyunes ang Probinsya sa Sugbo.
Kini alang sa paglusad sa “Libreng Sakay” program nga nagtinguhang moabag sa mga pasahero gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo paingon sa Dakbayan sa Sugbo.
“We have to determine how many buses will participate. Once the proposal is finalized, the governor will announce the rollout,” dugang niini.
Kon kini mahitabo, adunay schedule nga sundon ang mga bus aron dili sab kini makaapektar sa regular transport sector.
Gawas niini, tinguha sab sa probinsiya nga mahagtagan sab og ayuda ang mga sektor nga wala ma-cover sa mga organisadong grupo nga makadawat og subsidiya.
Ning semanaha gipahibalo na sa DOTr ug Land Trasportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga gawas sa usbaw sa presyo sa lana, ipatuman sab ang usbaw sa pletehan sa public utility jeepney ug buses tungod sa padayong epekto sa tensiyon sa Middle East. / ANV