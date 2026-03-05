Fuel subsidy giandam sa LTFRB 7

Giawhag ang mga transport operator sa Sugbo nga susihon ug i-update ang ilang mga fuel subsidy card samtang nangandam ang gobiyerno sa posibleng pagpang-apudapod niini taliwala sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East.
Ang bag-ong itudlo nga direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 nga si Abosamen Matuan nikompirma sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Marso 5, 2026, nga nasumiter na nila ang opisyal nga listahan sa mga benepisyaryo ngadto sa LTFRB Central Office.
Matod ni Matuan, kinahanglan i-verify sa mga benepisyaryo kon aktibo ba ang ilang mga subsidy card tungod kay ang pundo direktang i-credit sa ilang mga account kon mapatuman na ang programa.
Mahitungod sa posibleng pagsaka sa pletehan, niingon si Matuan nga ang bisan unsang desisyon mag-agad sa mabinantayong pagtuon ug konsultasyon sa mga hingtungdan aron mabalanse ang panginahanglan sa mga commuter ug sa mga transport operator.
Sa pagkakaron, wala pa makahatag ang regional office sa eksaktong gidaghanon sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon ug kon pila ang madawat sa matag usa.
Sumala ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang pagsaka sa pletehan mao ang katapusang kapilian samtang gihatagan og prayoridad ang mga subsidy. Niadtong Martes, Marso 3, nagpatuman og usab og usbaw sa presyo ang mga kompanya sa lana.
Sumala sa Department of Budget and Management (DBM), ang mga fuel subsidy card sama sa Pantawid Pasada, naghatag og direktang diskwento sa lana nga dili mahimong i-withdraw isip cash.
Kini magamit lamang sa mga accredited nga gasolinahan.
Alang sa mga benepisyaryo nga adunay dili aktibo, expired, o nawala nga mga card, giawhag sila sa pagkontak sa Land Bank of the Philippines alang sa validation aron malikayan ang kalangay. / EHP