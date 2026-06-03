Fuel subsidy sa gov’t. mihatag og ‘pabor’ sa mga diesel user

Nagreklamo ang ubang mga drayber sa Mandaue City nga wala sila makapahimulos sa fuel subsidy program sa gobiyerno tungod kay ang kadaghanang benepisyo niini napunta lamang sa mga pampublikong sakyanan nga diesel ang gamit.
Matod ni Steve Tangub, usa ka drayber sa gasoline-powered nga sakyanan, wala gyud sila maapil sa mga diskwento ug ayuda nga gihatag sa gobiyerno bisan pa man og dako usab ang epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina sa ilang kita.
“Ang mga diesel user nakapahimulos sa P10 kada litro nga diskwento, apan kami nga gasolina ang gamit wala gyud bisan unsang benepisyo nga nadawat,” matod ni Tangub.
Iyang gipunting nga miabot kaniadto sa halos P74 kada litro ang presyo sa gasolina nga nakapalisod pag-ayo sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon.
Tungod niini, daghang gasoline-powered nga mga drayber ang napugos sa pagpangita og mga gasolinahan nga adunay mas ubos nga presyo aron makaminos sa ilang gasto sa krudo.
Matod pa ni Tangub, ang mga gasolinahan nga nailhan nga adunay labing barato nga presyo sa Mandaue kasagarang mapuno sa mga sakyanan ug adunay taas nga linya sa mga motorista nga gustong makadaginot.
Samtang si Ronaldo Ramos, usa ka drayber nga diesel ang gamit nga sakyanan, nagreklamo sab sa kakuwang sa ayuda nga ilang nadawat. Bisan nakabenepisyo sila sa P10 kada litro nga diskwento, daghan gihapon sa ilang sektor ang wala makadawat sa gisaad nga P5,000 nga fuel assistance ug sa dugang nga P1,500 nga ayuda.
“Nasagmuyo mi kay daghan sa among mga drayber wala makadawat sa gisaad nga ayuda. Wala na lang mi mahimo kundili magpadayon sa panginabuhi kay dili man puwede nga mohunong mi sa pagdrayb,” matod ni Ramos.
Gipasabot sab niya nga adunay mga limitasyon ug proseso sa paggamit sa fuel discount nga usahay makalisod sa pagdumala sa ilang adlaw-adlaw nga konsumo sa krudo.
Dugang pa sa ilang kabalaka ang pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela, diin mosaka sab ang gastohan sa ilang mga pamilya.
Matod sa mga drayber, bisan adunay panagsang pagkunhod sa presyo sa krudo, nagpabilin ang ilang kahadlok nga mosaka na sab kini tungod sa mga panghitabo sa kalibotan sama sa mga panagbangi ug gubat.
Tungod niini, nanawagan sila sa gobiyerno nga palapdan ug himuong mas patas ang fuel subsidy program aron maapil sab ang tanang drayber nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, ilabi na ang mga naggamit og gasolina. / ABC