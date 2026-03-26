Fuel subsidy sa habal-habal drivers madawat human sa Semana Santa

Madawat sa mga habal-habal driver ang fuel subsidy human sa Semana Santa subay sa nagpadayong clean-up sa listahan aron malikayan ang pagdoble sa pangalan sa matag lokalidad sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang mga benepisyaryo makadawat og tag P3,000 ngadto na sa P5,000 nga fuel assistance.
Iyang gipasabot nga ang maong programa gihimo aron maabagan sa gobiyerno ang mga drayber nga labing naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana.
Apan tinguha sa Kapitolyo nga dili lang ang mga public utility vehicle (PUV) ang mahatagan og ayuda lakip sab ang mga habal-habal transportation sector.
Pasabot nga ang tricycle operators ug drivers nga nalakip sa kooperatiba o asosasyon nga nakadawat na sa national assistance, dili na maapil sa ayuda sa Kapitolyo.
Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces nga kini pagseguro nga walay duplication o pagdoble sa mga ayuda.
Subay sa inisyal nga datos, adunay moabot sa 5,000 ka habal-habal drivers ang nag- operate sa Probinsiya sa Sugbo apan gikinahanglan pa kining i-verify.
Gilantaw sab ang posibleng pag-distrubute sa cash o pinaagi sa fuel vouchers sa pagpakig-alayon sa mga fuel station.
Gilauman nga mo-extend pa sab ang one-time distribution apan magdepende kini sa available nga pundo ug fuel proce trends tungod sa tensiyon sa Middle East. /