Fuel subsidy sa LTFRB 7, i-e-wallet na

Giawhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 ang mga drayber ug operator sa pagkompleto sa ilang mga rekisitos para sa Fuel Subsidy Program, dungan sa pagpasabot nga ang pundo i-credit direkta sa ilang mga active nga e-wallet accounts.
Sa usa ka public announcement niadtong Biyernes, Marso 20, 2026, gitataw sa LTFRB 7 nga kinahanglan adunay aktibong e-wallet account ang mga benepisyaryo aron madawat ang ilang hinabang pinansyal.
Mahimong mopili ang mga operator kon dawaton ba nila ang subsidy pinaagi sa e-wallet o sa ilang bank account.
Matod sa LTFRB, gipahapsay na ang maong proseso aron wala nay taas nga panahon sa paghuwat.
Gihangyo ang mga drayber ug operator nga mosumiter sa kompleto nga impormasyon, seguraduhon nga aktibo ang ilang e-wallet accounts, ug magsunod sa deadline sa pagsumiter unya sa Lunes, Marso 23, 2026.
Ang mga aplikasyon kinahanglang ipadala pinaagi sa email gamit ang saktong subject format.
Gidasig sab ang mga drayber ug operator nga makig-alayon sa ilang tagsatagsa ka transport service entities o mga operator aron maseguro nga maapil sila sa listahan.
Ang gikinahanglan nga template alang sa aplikasyon mahimong makuha pinaagi sa pag-scan sa gihatag nga QR Code. / DPC