Fuel subsidy sa mga drayber gipatas-an

Nimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga patas-an ang diskwento sa gasolina alang sa mga public utility jeepney (PUJ) ug mga UV Express gikan sa P10 ngadto sa P12 matag litro aron makatabang sa pagpagaan sa epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo.
Sa usa ka pamahayag, ang Office of the Executive Secretary nag-ingon nga ang gipataas nga diskwento gilaumang makapataas sa kita sa mga drayber sa jeepney ug UV Express sa P1,800 matag semana.
Matod ni Executive Secretary Ralph Recto, giaprobahan ang maong lakang atol sa tigom sa Gabinete niadtong Martes, Agusto 4, 2026, diin gihisgutan sa mga opisyal ang mga paagi aron mapanalipdan ang ekonomiya sa nasod, mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ug maseguro ang
padayon nga suporta alang sa mga sektor nga labing naapektuhan sa panagbangi sa Middle East.
“As expected, our fellow Filipinos continue to feel the effects of the conflict in the Middle East. Work must continue, assistance must continue, and every sector must feel the government’s presence and concern,” matod ni Recto.
Gilunsad sa administrasyon ang diskwento nga P10 matag litro sa diesel alang sa mga kwalipikadong drayber sa PUJ ug UV Express niadtong Abril, isip tubag sa nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East.
Ang diskwento naglangkob sa hangtod 150 ka litro nga diesel matag sakyanan matag semana.
Sa iyang ikalimang State of the Nation Address (Sona) sa miaging semana, gipadayag ni Marcos nga 93,000 ka drayber sa public utility vehicle (PUV) ang nakapahimulos sa maong programa.
Gi-extend ang programa hangtod sa katapusan sa Agusto 2026, gikan sa orihinal nga deadline niini nga katapusan sa Hulyo. / TPM /SunStar Philippines