Fuel subsidy sa mga PUV drayber wa pa mahatag

Wala pa masugdi ang pag-apudapod sa fuel subsidy gikan sa gobiyerno alang sa mga drayber sa transportasyon sa Sugbo tungod kay gitiwas pa sa mga awtoridad ang opisyal nga listahan sa mga benepisyaryo.
Matod ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 Director Abosamen Matuan sa usa ka interview sa Marso 25, 2026, gimanduan na ang mga operator ug drayber sa pagsumiter sa ilang mga listahan aron maseguro nga ang mga verified lang nga makadawat ang mahatagan sa subsidy.
Moabot na sa 87 porsiyento sa mga gisumiter ang nadawat na sa pagkakaron.
Gilauman unta nga mahuman ang listahan niadtong Martes, Marso 24, apan dunay duha ka operator nga nangayo og dugang panahon aron makompirmar kon ang mga drayber rehistrado ba gyud ubos sa ilang serbisyo.
Ipagawas lang ang subsidy pinaagi sa active e-wallet accounts sama sa GCash sa higayon nga hingpit na nga mahuman ang listahan.
Giawhag ni Matuan ang mga benepisyaryo sa pagtabang sa mga drayber nga wala pay GCash account kay kini maoy gikinahanglan aron makuha ang ilang bahin.
Gipahinumdoman sab ang mga drayber nga seguruon nga ang GCash account motakdo sa cellphone number nga ilang gisumiter aron malikayan ang problema sa pagpagawas sa pundo. / DPC