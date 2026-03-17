Fuel tank nibabag sa dan sa Lawaan I, Talisay City

Natagak gikan sa gikargahan nga trak ang usa ka fuel tanker human nasangit sa skywalk sa may Barangay Lawaan I, Siyudad sa Talisay alas 2:00 pasado sa kaadlawon, Marso 17, 2026.
Ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) daling nakaresponde sa maong alarma inabagan sa mga sakop sa Lawaan 1 Community Responder ug Local Disaster Risk Reduction and Manahement Office (LDRRMO).
Sa pag-abot sa dapit, nagbabag ang maong fuel tanker sa karsada nga nakamugna og kalangay sa mga nagbiyahe.
Gipaningkamutan nga makuha kini sa tunga ug mga alas 4:00 pasado sa kaadlawon hingpit na kini nga napadaplin aron makalikay sa lain pang peligro.
Nasayran nga ang maong fuel tanker gikan sa Looc, Dakbayan sa Lapu-Lapu ug paingon unta kini sa Lungsod sa Oslob, habagatang bahin sa Sugbo.
Gikataho nga wala’y sulod ang tanker hinungdan nga dihang nasangit kini, dali kini nga nahagbong ug naligid sa karsada.
Wala ra hinuoy naangol sa maong panghitabo. / JDG