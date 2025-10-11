Fuelmasters gihubsan sa Tropang 5G

Nagpauwan og tres ang TNT Tropang Giga sa third quarter ug yanong gibuntog ang Phoenix Fuel Masters, 93-78, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 niadtong Oktubre 10 sa gabii didto sa Montalban sa kaulohan.
Nisandig ang Tropang 5G sa ilang mga tirador sa tres, usa na niini ang bag-ong recruit nga si Kevin Ferrer, kinsa mipasulod og perpekto nga 2-of-2 sa three-point area.
Si Rey Nambatac ug Simon Enciso usab nikamada pud sa ilang shooting nga maoy nakalabaw sa TNT sa second half gikan sa sikit nga first half.
Si Nambatac maoy nangulo sa scoring para sa TNT nga adunay 22 puntos, gisundan ni Calvin Oftana sa iyang 15 puntos, samtang si Enciso ug Ferrer niamot og 12 puntos matag usa.
Nakasulod ang TNT sa win column kauban sa Magnolia, Titan Ultra, NLEX, ug Blackwater nga puro usab midaug sa ilang unang duwa.
Sa laing bahin, nagmangtas pud ang Blackwater Bossing og gilubong ang Terrafirma Dyip, 107-87, sa first game.
Si Christian David maoy nangulo sa Bossing sa iyang 24 puntos, diin ang 18 niini iyang gibuhat sa first half aron ipwesto na daan ang iyang team sa driver seat.
Ang swingman, nga bag-o lang nipirma og two-year contract extension, nilabni pud og pito ka rebounds.
Puntos matag-usa
Main game:
TNT (93) — Nambatac 22, Oftana 15, Enciso 12, Ferrer 12, Khobuntin 9, Pogoy 8, Galinato 8, Jalalon 4, Williams 3.
Phoenix (78) — Tio 12, Perkins 12, Ballungay 11, Tuffin 10, Nelle 9, Rivero 8, Santos 6, Manganti 5, Jazul 3, Taha 2.
1st Game:
Blackwater (107) — David 24, Ilagan 22, Panopio 13, Tratter 12, Mallilin 8, Mendoza 7, Andrade 6, Escoto 5, Dumont 5, Guinto 3, Murrell 2.
Terrafirma (87) — Ahanmisi 25, Hernandez 19, Sangalang 12, Bravo 9, Paraiso 8, Hanapi 4, Nonoy 4, Olivario 2, Zaldivar 2. / RSC