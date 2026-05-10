Fuente Osmeña Circle ayuhon, paninduton

Tungod sa dugay na nga mga isyu sa kaluwasan ug nangaguba nga mga imprastraktura alang sa mga pedestrian sa usa sa labing gigamit nga pampublikong lugar sa Dakbayan sa Sugbo, gipalig-on ang mga plano alang sa usa ka mayorihiyang redevelopment alang sa sayon nga paglakaw, pag-access, ug kinatibuk-ang gamit niini sa dakbayan.
Ang gisugyot nga rehabilitasyon sa Fuente Osmeña Circle nagtinguha sa pagsulbad sa mga liki ug dili patas nga jogging path, mga barado nga agianan, nagguba nga salog sa dapit sa fountain, ug dili luwas nga mga gawsanan sa pedestrian.
Giapil usab niini ang pagsulbad sa mga kausaban sa gihabugon sa yuta ug mga tipak-tipak nga agianan nga naghatag og risgo sa commuters ug sa mga tawo nga naggamit sa parke matag adlaw.
Base sa obserbasyon sa dapit, nakit-an usab ang mga sayop sa disenyo ug imprastraktura, lakip na ang dagkong mga kahoy nga nakababag sa agianan sa mga tawo, mga utility ug transformer nga anaa sa dili haom nga dapit, ug mga manhole nga nagpahuot sa dagan sa mga pedestrian sa mga importanteng bahin sa parke.
Kini nga mga kabalaka gihisgutan sa usa ka tigom niadtong Mayo 5, 2026, diin si Mayor Nestor Archival nakigtagbo sa mga representante sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) aron susihon ang kahimtang sa dapit ug hisgutan ang posibleng mga kausaban sa disenyo.
Ang mga delegado ug technical participants gikan sa CCCI, lakip na sila si Ar. Buck Sia, Justin Eduave, Dr. Danilo Jaque, Renato B. Solis, Bernard Sia, Jay Yuvallos, ug Reagan Rex King, nagpresentar og mga assessment ug nisugyot og mga paagi sa pag-redesign aron mapaayo ang sirkulasyon samtang gipadayon ang pag-ila sa lugar isip usa ka civic landmark.
Usa sa mga nag-unang sugyot mao ang pag-reconfigure sa pedestrian system nga mohatag og prayoridad sa mas lapad nga agianan, mas klaro nga sudlan ug gawsan, ug mas direkta nga agianan padulong sa sentro nga fountain.
Usa ka mayorihiya nga feature nga gitun-an mao ang 12-meter ingress ug egress corridor nga nag-atubang sa direksyon sa Kapitolyo, nga gidisenyo aron mamenusan ang panag-abot sa mga tawo ug sakyanan ug aron mas paspas ang pagsulod ug paggawas sa circle.
Bisan pa sa pagtutok sa modernisasyon, ang plano naghatag og gibug-aton sa pagpreserbar sa visual ug makasaysayanon nga pag-ila sa dapit.
Ang sugyot naglakip sa pagmentinar sa mga sightline nga nagkonektar sa Osmeña Boulevard, sa fountain sa Fuente, ug sa Cebu Provincial Capitol, samtang likayan ang sobra nga mga estruktura nga mahimong makausab sa pagkaabli ug civic character sa lugar.
Ang mga design reference nga gipresentar sa diskusyon naglakip sa mga inila nga international public spaces sama sa Rizal Park, Washington Monument grounds, Columbus Circle, ug La Défense, hilabi na bahin sa paghatag og prayoridad sa mga pedestrian, hierarchy sa open space, ug integrated landscaping.
Ang sustainability features nahimo usab nga sentro sa konsepto, uban ang mga plano sa pagpalapad sa mga green space, landong nga agianan sa mga pedestrian, mga vegetative buffer aron mamenusan ang kabanha ug polusyon, ug mga lakang sa pagpanalipod sa kasamtangang dagko nga mga kahoy pinaagi sa structured tree systems.
Gikonsiderar usab ang pagdugang og mga dapit nga adunay kalingkuran ug mga lugar alang sa informal nga panagtigom aron madasig ang publiko sa paggamit niini matag adlaw.
Ang framework sa redevelopment naglakip usab sa mga potensyal nga amenities sama sa playground, mga kiosk, publikong kasilyas, security outpost, ug mga flexible zone alang sa mga kalihukan sa komunidad.
Gitun-an usab ang mga operational improvement, sama sa pagbalhin sa mga utility ngadto sa organisadong service zones ug pagpalig-on sa maintenance access.
Matod ni Archival, ang siyudad mopadayon sa pakig-istorya sa mga stakeholder samtang gipalambo pa ang sugyot, ug iyang gipasabot nga ang proseso magpabiling abli alang sa mga kausaban.
Ang long-term nga plano naglantaw sa pagbag-o sa Fuente Osmeña ngadto sa usa ka mas luwas, mas sayon sudlan, ug mas organisado nga urban space samtang gihuptan ang iyang papel isip usa sa labing mailhan nga public landmark sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV