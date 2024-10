Full alert sa filing sa COC

Wala pa makadawat og problema ang kapulisan sa Central Visayas sa ilang pagpatuman a siguridad sa unang adlaw sa pag-file sa ilang mga certificate of candidacy (COC) sa Martes, Oktubre 1, 2024, sa mga buhatan sa Commission on Election (Cimelec) sa mga magpapili sa midterm election sa sunod tuig.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, nga full alert status ang tibuok pwersa sa kapulisan sukad alas 12:01 sa hapon sa Martes, Oktubre 1, hangtod nga matapos ang filing sa COC sa Oktubre 8, 2024.

Hugot nga gi-monitor sa PRO 7 ang mga polis personnel nga gi-deploy sa mga buhatan sa Comelec lakip na sa karsada nga nagpaingon sa maong opisina aron masiguro nga luwas ang mga mo-file sa COC ug hapsay usab ang mga kalihukan.

"We will adjust the alert status depending on the situation on the ground, until karon naa pa ta sa heightened alert," matod ni Pelare.

Giklaro ni Pelare nga ang presensya sa kapulisan sa matag buhatan sa Comelec magpadayon hangtod matapos ang filing sa COC sa Oktubre 8, 2024.

Gawas niini, sugod gahapon mimando si Aberin sa tanang police units nga molusad og Police and Comelec checkpoints 24 oras aron mabantayan ang mga kandidato nga mo-file sa ilang COC.

Napanglatawan nga modagsa ang supporters ug ang mga kandidato sa Comelec inig tapos na sa filing sa COC nga tungod ani ilang doblehon ang gidaghanon sa mga personnel nga mobantay.

Sama sa naandan nga mga election nga kung mahuman na ang filing sa COC ang PRO7 mosusi sa mga kandidato kung duna ba silay mga kabanay nga police personnel nga nadestino sa lugar diin siya magpaplili sa election.

Aron sa ingon nga ma relibohan kini sa katungdanan ang maong polis ug ibalhin kini sa laing lungsod o siyudad aron dili makaempluwensya sa mga botante.

Subling mipahinumdom si Pelare sa mga polis sa Central Visayas labot sa pahimangno ni PNP Chief Police General Rommel Francisco Dayleg Marbil nga dili magpagamit sa politika.

Matod ni Pelare, ang PNP Organization dili manginlabot sa politika sanglit ang ilang trabaho mao man ang pagpatuman sa balaod sa election.

Atol sa flag raising sa PRO-7 sa Lunes, Septiyembre 30, 2024, iyang gipahimangnoan ang kapulisan sa tibuok rehiyon nga kinahanglan neutral o way dapigan. /AYB