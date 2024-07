Full alert status wala pa gilibkas

Nag-anam-anam na sa pagpamauli ang pipila ka mga delegado sa bag-o lang natapos nga Palarong Pambansa nga gihulagway sa mga opisyal sa gobyerno nga malampuson ug malinawon nga kalihukan.

Matod ni P/Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga ubay-ubay na nga mga atleta ang nanguli sa ilang tagsa-tagsa ka rehiyon apan naa pa gihapoy uban nga nagpabilin pa sa mga billeting area.

Tungod niini, magbilin usab og mga polis nga magbantay sa mga billeting area alang sa padayong siguridad sa mga delegado.

Subay sa kamandoan ni P/Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, magpabilin nga naka-full alert ang status sa kapulisan sa tibuok siyudad sa Sugbo nga nagpasabot dili pa nila ibalik ngadto sa ilang mother unit ang mga polis nga gitahasan nga magbantay sa Palarong Pambansa.

Apan, dako ang posibilidad karong adlawa Hulyo 18, 2024 kon makauli na ang tanang mga opisyal sa Department of Education (DepEd) ug ubang mga sakop sa technical team sa Palarong Pambansa, kuhaon na nila ang mga police personnel sa billeting area.

Sukad niadtong Hunyo 28, 2024 nagsugod na sa pagpakatap ang CCPO sa mga polis sa 30 ka billeting area, wala pay labot niini ang augmentation gikan sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ug mga silingang dakbayan nga dunay sports event.

Tungod niini, gipasalamatan sa CCPO ang maong mga polis nga nakatabang sa malampuson nga Palarong Pambansa tungod kay nahimo’ng hapsay ug malinawon ang maong dakong kalihukan.

“On behalf of Cebu City Police Office and our City Director Police Colonel Ireneo Dalogdog we would like to extend our heartfelt gratitude ug atong pasalamat sa kapulisa nato nga na augment from the nearby CPO’s and PPO’s and RMFB ang dako namong pasalamat sa kanunay nga suporta ninyo nga gihatag sa Cebu City,” matod ni Rafter.

Isip pagpasalamat, modalit si Dalogdog og boodle fight sa tanang personnel nga nagsilbing area security sa Palarong Pambansa sa CCPO parade ground. / AYB