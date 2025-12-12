Full digitalization sa mga ospital sa Sugbo, gitinguha

Nangandam ang kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa gitinguha nga full digitalization sa mga hospital.
Kini subay sa gipahigayon nga tigom sa 16 ka mga pangulo sa mga hospital sa lalawigan diin gusto niini nga himuong mas moderno ang mga tambalanan aron maseguro nga mas paspas ang healthcare system .
Si Dr. Nikki Catalan, health consultant sa lalawigan nga maoy nangulo sa tigom, naglaom nga mapaspasan ang pagpatuman sa digitalization aron mas dali na alang sa mga pasyente ang pag-access sa mga impormasyon nga ilang gikinahanglan.
“These efforts are part of a broader reform agenda, with the Capitol introducing significant upgrades to policy, programs, and projects since Governor Pamela Baricuatro assumed office last July,” asoy sa Kapitolyo.
Una nang nasayran nga naglaraw ang Kapitolyo nga mogahin og moabot sa P650 milyunes nga pundo alang sa pagpalambo sa mga hospital.
Lakip sab sa gastuhan ang pag-upgrade sa mga infirmaries ngadto na sa Level 1 facilities ug ang Level 1 ngadto sa Level 2.
Ang Sugbo adunay 16 ka mga hospital ug 10 ang infirmaries.
Subay niini, gibisita sab ni Catalan ang Minglanilla District Hospital alang sa pagsusi sa structural integrity, mga ekipo, ug uban pang gikinahanglan.
Kini kabahin sa pagpangandam sa accreditation gikan sa infirmary ngadto na sa Level 1 hospital.
Ang pag-level up sa mga ospital sa probinsiya kabahin sa tinguha ni Baricuatro nga mapalambo ang health services. / ANV