Full-fledged nga hepe sa CCPO dili pa klaro

Dili pa tino ang status ni Col. Antonieto Cañete isip bag-ong hepe sa Cebu City Police Office (CCPO).

Kini human si Acting Ma­yor Raymond Alvin Garcia dili pa segurado kon irekomendar ba siya nga full-fledge nga hepe sa dakbayan.

Si Garcia namahayag niadtong Biyernes, Agusto 2, 2024, nga wala pa niya ma-rekomendar si Cañete alang sa permanenteng posisyon, nga nag-ingon nga kinahanglan nga pilion ang husto nga opisyal nga modumala sa kapulisan sa siyudad.

Si Cañete, usa ka abogado ug lumad sa Bantayan sa amihanan sa Cebu, niasumer sa posisyon nga direktor sa CCPO bisan sa acting capacity niadtong Hulyo 26.

Gihulip siya ni Col. Ireneo Dalogdog nga nagsilbi sa CCPO sa dul-an duha ka tuig.

Gisulti ni Garcia nga nagpaabot pa siya sa mga rekomendasyon gikan sa Philippine National Police (PNP) para sa permanenteng direktor nga posisyon.

Sa pangutana kon kinsa ang iyang personal nga pilion, si Garcia niingon nga wala pa siya’y gipili ug wa pa siya makadawat og rekomendasyon.

“I’ll also look at their track record, at the same time naa man tay mga grupo nga atong pangayoan og mga opinion. The private sector for example, of course, the city councilors, the vice mayor, so that I want to come to a consensus in choosing the right city director,” matod ni Garcia.

Samtang, gimandoan sa acting mayor si Cañete nga palig-unon ang mga paningkamot batok sa kriminalidad samtang nagpadayon ang mga krimen sa siyudad.(Lahi nga estorya sa pahina 6.)

Sa alas 2:30 sa buntag niadtong Biyernes, namatay si Ramie Jimm Villaruz, 37, human siya nakaangkon og daghang mga samad pinusilan human pusila sa iyang gikalalis sa Sitio Daclan, Barangay Tejero.

Ang insidente mitumaw gikan sa mainit nga argumento nga may kalabutan sa usa ka love triangle nga naglakip kang Villaruz ug sa suspek nga wala pa madakpi.

Human sa kapin sa usa ka oras, si Victor Agillon, 67, napusilan ug napatay sa Barangay Mambaling.

Sumala sa mga saksi, duha ka gunmen ang una nga miadto kang Agillon sa pasangil nga nagpasabot nga mopalit sila og ilegal nga drugas. Human niya ipahibalo nga wala na siya maapil sa drug dealing, mibalik sila ug gipusil siya sa makadaghan.

Gisupurtahan sa kapulisan nga kini nga insidente posible usab nga may kalabutan sa druga, ug nagpadayon ang imbestigasyon aron matudlo ang mga killer.

Gisulti ni Garcia nga nakig-istorya siya kang Cañete, diin miingon ang naulahi nga “mas maayo ang paglikay kaysa pag-ayo.”

Human sa pag-asumer ni Cañete isip acting chief sa CCPO, iyang gipadala ang daghang personnel sa kadalanan ug mga lugar diin daghang mga tawo ang nagtapok sama sa mga mall, eskwelahan, simbahan, ug pampublikong merkado.

Ang acting mayor niingon nga ang City Government kanunay nga nagsuporta sa mga law enforcement unit.

Gihisgutan niya ang bag-ong donasyon sa mga police vehicles, fire ammunition, kagamitan, ug mga armas sa police department sa wala pa ang Palarong Pambansa 2024.

Gisaysay ni Garcia ang mga pagpamusil ug drug-related nga insidente ingon nga isolated cases, apan siya nisaad nga masulbad kini.

“We’ll get to the bottom of [these incidents]. These things happen, but what’s important is that we find solutions,” matod ni Garcia.

“There’s no reason why they cannot fight criminality,” dason niya. / JPS