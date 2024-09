Fundora naghuwat sa tubag ni Crawford

Inabagan sa Premier Boxing Champions (PBC), ang kampo ni Sebastian Fundora andam na mo-bid sa World Boxing Organization (WBO) alang sa away batok ni Terence Crawford.

Kini isip pagsanong sa gimando sa WBO nga kinahanglang magkasinabot na ang duha ka Amerikanong mga boksidor kabahin sa ilang panagharong nga adunay tagal hangtod karong Martes, Oktubre 1, 2024 (PH time).

Apan matod sa representante ni Fundora (21-1-1, 13KOs) nga si Sampson Lewkowicz nga hangtod karon, wala pa ni-com­municate kanila ang kampo ni Crawford (41-0, 31KOs) aron makignegusasyon.

Si Fundora maoy super welterweight champion sa World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Council (WBC) samtang si Crawford, kinsa kanhi two-division undisputed champion, maoy WBO super welterweight interim champion.

Apan dili pa lang tantong dugay, gipadayag ni Crawford ang iyang intensyon nga mosaka og timbang aron kontrahon si Mexican super middleweight su­perstar Saul “Canelo” Alvarez.

“He’s too big now,” matod ni Lewkowicz kabahin ni Crawford nga napatik sa www.boxingscene.com. “He has no chance to defeat Sebastian Fundora, who is in the gym now and who lives in the gym.”

Kon dili gyud makig-away si Crawford, hayan posibleng kontrahon na lang ni Fundora ang laing Amerikanong boksidor nga si kanhi three-belt welterweight champion Errol Spence Jr. (28-1, 22 Kos).

Sa pagkakaron, wala’y intensyon ang kampo ni Fundora kabahin ni Spence ug naghuwat pa sila og tubag gikan sa kampo ni Crawford. / ESL