Fundora posible’ng tangtangan og bakus sa WBO

Gitugotan sa World Boxing Oranization (WBO) si American Sebastian Fundora nga ipadayon ang paghimo og lakang aron mahan-ay ang iyang junior middleweight title defense batok sa iyang kababayang si Terence Crawford .

Apan gumikan kay nagmagahi si Crawford, kansang intensyon mao ang pagpakig-away ni Mexican super middleweight superstar Saul Canelo Alvarez, lahi na ang prayoridad ni Fundora sa pagkakaron.

Tinguha ni Fundora nga makigharong sa laing Amerikanong boksidor nga si kanhi three-belt welterweight champion Errol Spence Jr.

Apan gitataw sa WBO nga kon si Spence maoy kontrahon ni Fundora, hayan matangtangan kini og bakus.

“Fundora must comply with WBO rules and fight an active, world-rated contender. Simple as that,” matod sa abogado sa WBO nga si Gustavo Olivieri nga napatik sa www.boxingscene.com.

Gipasabot ni Oliviere nga basi sa lagda sa WBO, obligado si Fundora nga makig-away ni Crawford.

Dili pa lang tantong dugay, gisugot na si Crawford nga makignegusasyon si Fundora batok sa laing kontra ug mao kini hinungdan nga nibalising ang atensyon ni Fundora ngadto ni Spence.

Apan giklaro ni Olivieri nga mo-sanction lang ang WBO og title defense ni Fundora batok sa kontra nga nasulod sa top 15 diin wala nahilakip si Spence. / ESL