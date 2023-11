Fury batok Usyk nauswag sa sunod tuig

Gianunsyo sa ESPN nga naus­wag ang gikahinamang undisputed title showdown tali nila ni World Boxing Council (WBC) heavyweight champion Tyson Fury ug Oleksandr Usyk nga gikatakda unta karong Disyembre 23, 2023.

Ang away, diin isugal ni Usyk ang iyang tulo ka mga bakos nga mao ang World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), ug World Boxing Organization (WBO) sa WBC belt ni Fury, giplanuhang sa Pebrero na sa sunod tuig sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.

Si Fury, kinsa gitawag og “The Gypsy King’, nakasinati og gisi sa iyang agtang atol sa split decision nga kadaugan niini batok ni MMA fighter Francis Ngannou niadtong Oktubre 29, 2023.

Gumikan niini, nagkinahanglan si Fury og dugang pa­nahon aron makapaalim una mobalik sa training.

Sa laing bahin, gipasabot ni Fury nga wala niya gi-underestimate si Ngannou, kinsa nisagubang sa labing una niyang away isip boksidor.

Gani, iyang gipasabot nga mas taas ang iyang training batok ni Ngannou kumpara sa dihang nakig-away siya nila ni Deontay Wilder, Dillian Whyte ug Dereck Chisora.

“I didn’t underestimate him,” matod ni Fury nga napatik sa www.boxingscene.com. “I trained for 12 weeks, gave it the best preparation I could’ve done. And that’s it.”