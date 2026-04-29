Fury, Joshua magsinumbagay sa unang higayon

Parehong ningpirma og kontrata ang duha ka kanhi world heavyweight boxing champions nga sila si Tyson Fury ug Anthony Joshua alang sa labing una nilang panag-away, nga ipahigayon sa ulahing bahin ning tuig 2026.
Si Saudi Arabia boxing booster Turki Al-Sheikh maoy nianunsyo niini sa social media.
"To my friends in Great Britain -- it's happening. It's signed," mensahe ni Al-Sheikh sa X, kanhi Twitter.
Wala pa hinuon napili nga petsa ug venue alang sa gikahinamang binukbokay sa duha ka British boxers, nga isalida nga live sa NetFlix.
Ang mensahe ni Al-Sheikh gikompirmar sa promoter ni Joshua nga si Eddie Hearn sa Matchroom Productions sa iyang Instagram account.
Si Fury, 37 anyos, adunay 35-2-1, 24KOs nga rekord samtang si Joshua, 36 anyos, adunay 29-4, 26KOs nga baraha. / ESL