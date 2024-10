Fury mibahad og knockout sa ilang rematch ni Usyk

Nibahad si British Tyson Fury nga knockout nga daog ang iyang ibawos batok kang Ukrainian Oleksandr Usyk sa ilang world heavyweight title rematch karong Disyembre 21, 2024 sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.

Nagkanayon si Fury nga bisan na-knockdown siya sa premirong away niadtong Mayo 18, 2024, nagtuo siya nga siya ang nidaog niadtong higayuna apan lahi ang resulta – nidaog si Usyk pinaagi sa split decision.

Gipaneguro ni Fury nga sa ikaduhang away, dili na magamit ang tumoy sa ballpen sa tulo ka judges.

“I didn’t think he beat me last time, and I’m damn sure not going to let him beat me this time,” matod ni Fury nga napatik sa www.boxingscene.com.

“I’ve got to knock Usyk out, and I’ll be training for a good knockout.”

Hangtod karon, gitataw ni Fury nga dili gihapon niya madawat ang iyang pagkapilde ni Usyk nga maoy bugtong buling sa iyang rekord.

Si Fury, 36, adunay 34-1-1, 24KOs nga rekord samtang si Usyk, 37, naggunit og 22-0, 14KOs nga baraha. / ESL