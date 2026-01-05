Fury nagtinguhang mobalik og away

Pinaagi sa social media, gilab-as ni kanhi heavyweight boxing champion British Tyson Fury ang iyang tinguha nga mobalik og away.
Si Fury kinsa nipatong sa 37 anyos niadtong Agusto sa miaging tuig, nakasinati og pulos desisyon nga kapildihan sa niagi niyang duha ka mga away batok sa usa lang ka boksidor nga si Ukranian Oleksandr Usyk.
Nagkanayon si Fury nga mobalik lang siya og away kon ikaharong niya sa ikatulong higayon si Usyk kinsa maoy bugtong nakapilde kaniya.
Hinuon gikonsiderar sab ni Fury nga kontrahon sa iyang pagbalik ang iyang kababayang si Anthony Joshua.
"2026 is that year, Return of The Mac. Been away for a while but I'm back now, 37 years old and still punching, nothing better to do than punch men in the face and get paid for it," mensahe ni Fury sa Instragram nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Fury kinsa adunay 43-2-1, 24KOs nga rekord, kasamtangang nag-training sa Thailand. / ESL