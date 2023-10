Fury-Ngannou rematch mas gusto sa boxing fans: Hearn

Nagtuo si boxing promo­ter Eddie Hearn sa Matchroom nga mas gusto sa boxing fans nga adunay rematch tali nila ni Tyson Fury ug MMA veteran Francis Ngannou kumpara sa giplanong undisputed heavyweight title bout tali nila ni Fury ug Oleksandr Usyk.

Niadtong Dominggo, Oktubre 29, 2023, sa Saudi Arabia, niposte og kontrobersyal nga split decision nga kadaugan si Fury batok ni Ngannou.

Ning awaya, wala damhang naglisod si Fury ug na-knockdown pa kini sa 3rd round. Giuwan og pagsaway si Fury human ning awaya.

“I think Tyson is going to find it difficult over the next few weeks, because it’s going to be on top of him,” matod ni Hearn nga napatik sa www.boxingscene.com.

“And he doesn’t like that. He won’t like the criticism. And he’ll probably take a break from social media or media and just sort of slip away, and say, ‘I’m going to just chill,’ and family time and Christmas and stuff like that. But it will hurt him, the criticism, because it’s massively tainted his legacy.”

Kon buot hunahunaon, ang pagpakig-away ni Fury kang Ngannou usa lang ka tuneup bout sa dili pa siya makig-away ni Usyk. Ang panagsangka nila ni Fury ug Usyk nakatakda na karong Disyembre 23, 2023 sa Saudi Arabia gihapon.

Apan gumikan sa nasinati ni Fury batok ni Ngannou, nagtuo si Hearn nga posibleng mauswag ang away nila ni Fury ug Usyk.

“It’s an interesting dynamic now. I said after the interview, it was a bit of a snap reaction, that the Usyk-Fury fight is dead. It’s obviously not dead. It’s still a big fight,” pasabot ni Hearn.