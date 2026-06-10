Fury vs. Joshua posible sa US ipahigayon

Posibleng dili mapahigayon sa Great Britain ang labing dakong away sa kasaysayan sa British boxing.
Sa usa ka dakong kausaban nga nakasurpresa sa boxing world, ang gikahinamang away sa duha ka British heavyweight supertars nga sila Anthony Joshua ug Tyson Fury posibleng ipahigayon sa SoFi Stadium sa Los Angeles, USA, sumala sa taho sa Boxingscene.com.
Napirmahan na man tuod ang kontrata sa makasaysayong away, nga ipahigayon karong Nobiyembre 2026, apan wala pa gihapon na-finalize ang venue niini hangtod karon.
Naghandom ang British fans nga ipahigayon ang away sa Wembley Stadium sa London apan mas pabor ang organizers nga dad-on kini sa Southern California sa Amerika.
Kini gumikan kay grabe ka tugnaw ang panahon sa Britain atol sa gikatakdang petsa ug lisod ang tanan kon hisgutan ang preparasyon sa promosyon.
"Of course the UK is a front-runner, but it is in November as well," asoy ni Matchroom promoter Eddie Hearn. "We would all love the fight to take place in the UK. If it's in America, no problem, but I think they're the two likely countries."
Hasta si Saudi Arabian boxing financier Turki Alalshikh, kinsa maoy naggasto sa mega-event, niuyon sab nga ang Los Angeles market maoy saktong destinasyon sa away.
Si Joshua adunay 29-4, 26 KOs nga rekord samtang si Fury adunay 35-2-1, 24 KOs nga baraha. / ESL