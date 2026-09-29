GAA naghatod og makuyaw nga mensahe sa pagsugod sa senior citizens basketball

Nagpadangat og makuyaw nga mensahe ang bag-ong miyembrong puwersa nga Guadalupe Athletic Association (GAA) sa ubang partisipanteng teams human nila gipanglubong og taga liog ang bag-o sab nga team nga Vintage, 91-69, sa pagsugod sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 28, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Pagsugod pa lang sa duwa, ningsutoy dayon ang opensa sa GAA aron iposte ang 25-12 nga labaw pagkahuman sa 1st quarter.
Human niini, hingpit nga dominasyon na ang gihimo sa GAA ug wala nila lugwayi bisan gamay ang Vintage hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang GAA gipangulohan ni Gaga Cabanilla pinaagi sa iyang 19 puntos samtang nidugang og 16 puntos si Lito Bual.
Ang nangaminghoy nga vintage gipangulohan ni Joseph Antiola pinaagi sa iyang 19 puntos samtang nitunol og 11 puntos si Jerry Lastimosa.
Sa laing duwa, ang 1st runner-up sa Season 1 nga mao ang Pardo Ball Club (PBC) ningmakmak sa laing bag-ong miyembro nga Blessil Tungkil, 79-65.
Gipangulohan ni Pardo Barangay Captain Danny Lim ang PBC pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nitampo og 19 puntos si Teody Ebrado.
Puntos matag usa:
1st game:
GAA (91)- Cabanilla 19, Bual 16, Ortiz 12, Coyoca 12, Cortes 10, Alesna 7, Dela Cruz 5, Piquera 4, Chu 4, Jugalbot 2.
Vintage (69)- Antiola 19, Lastimosa 11, Cabanero 9, Redoble 9, Reyes 6, Mosqueda 6, Abatayo 5, Dela Calzada 4.
2nd game
PBC (79)- Lim 23, Ebrado 19, Abapo 15, Omana 6, Zerna 6, Cabaluna 4, Dolino 2, Padriga 2, Pacquiao 2,
Blessil Tungkil (65)- Terranoe 26, Bughao 13, Fransisco 12, Camota 6, Dungog 4, Abasolo 2, Pestano 2. / ESL