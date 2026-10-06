GAA, PBC nagbahin sa liderato sa senior citizens basketball

Nagbahin sa sayong liderato ang Guadalupe Athletic Association (GAA) ug Pardo Basketball Club (PBC) human nila gipangkusokuso ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 5, 2026, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang GAA ninglubong sa FUBA, 88-68, sa premirong duwa samtang ang PBC ningmakmak sa Vintage, 73-64, sa main game.
Ang GAA ug PBC pareho na karong naggunit og 2-0 nga rekord.
Pagsugod pa lang sa duwa, ningsutoy na dayon ang opensa sa GAA ug ilaha nang gilubong og taga liog ang Fuba, 29-8, pagkahuman sa 1st quarter.
Human niini, wala na molingi pagbalik ang GAA ug hingpit na nilang gidominar ang duwa.
Ang GAA nga ninglampaso sab sa Vintage, 91-69, sa premiro nilang duwa, gipangulohan na sab ni Gaga Cabanilla pinaagi sa iyang 19 puntos.
Maomao sab ang dagan sa laing duwa diin gilubong sab sa PBC ang Vintage sa 1st quarter ug ninglahos na sila paingon sa kadaugan.
Ang FUBA nahagbong sa 0-1 nga rekord samtang ang Vintage ningsukarap sa 0-2 nga baraha.
Puntos matag usa;
1st game:
GAA (88)- Gaga Cabanilla 19, Ortiz 12, Caba 12, Alesna 10, Rosacena 7, Piquiro 8, Sollano 4, Delda 4, Dela Cruz 4, Gabucan 4, Coyoca 2, Posadas 2.
FUBA (68)-Cañete 23, Dejos 18, Mantilla 9, Vidal 6, Tradio 4, Sarino 2, Bentazal 2, Isoy 2.
2nd game:
PBC (73)- Dany Lim 16, Abapo 10, Pacquiao 8, Navarro 8, Longakit 6, Cabaluna 6, Omana 4, Zerna 4, Abelgas 3, De Pedro 3, Sabellano 3, Padriga 2.
Vintage (64)- Odie Dela Calzada 18, Basmayor 17, Canada 10, Lastimosa 6, Cabanero 6, Mosqueda 4, Redoble 3. / ESL