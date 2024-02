Gaballo nakadepensa sa bakos; Thai gitumba

Malampuson nga nadepensahan ni WBO no. 1 Reymart “Assassin” Gaballo ang iyang bakos sa WBO Oriental Bantamweight pinaagi sa pagtumba sa Thai challenger nga si kanhi titlist Phai Pharob sa ikatulo nga round.

Ang away gipahigayon niadtong Martes, Pebrero 13, sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City.

Sa taho sa philboxing.com, kombinasyon sa tulo ka kumo ang nipatumba sa gisakitan nga si Pharob: left hook sa ulo, straight right sa ulo ug makusog nga left hook sa kuto-kuto.

Niini, naaghat si referee Danrex Tapdasan sa paghunong sa away pipila ka segundos sa pagsugod sa third round.

Mapasigarbuhon kaayo ang iyang coach nga si Nonito Donaire Sr., amahan ni Nonito Jr.

Sa iyang kadaugan, medyo nihayag na ang kahigayunan ni Gaballo nga numero 1 nga challenger ni WBO bantam champ Jason Moloney.

“That is what we want,” magod ni Donaire Sr. sa interbyo human sa away. “We are ready for a shot at the world title.”