Gabangis si Wemby

Gipakita ni Victor Wembanyama nganong nahimo siyang labing giatangan nga rookie sa 2023-24 Natio­nal Basketball Association (NBA) pinaagi sa pagmugna og iyang season-high 38 puntos nga maoy nag-agak sa San Antonio Spurs sa laing kadaugan batok sa host Phoenix Suns, 132-121, ning BIyernes, Nobiyembre 3, 2023 (PH time).

Ning sangkaa, nagbangis og maayo ang Spurs sa pagsugod pa lang sa du­wa ug adunay higayon nga niabot og 27 puntos ang ilang labaw.

Hinayhinay nga ning­sidlak ang Suns hang­tod nga ilahang natabla ang duwa, 116-116, sa nahabiling 4:21 minutos dihang nakapasulod og three-point shot si Keita Bates-Diop.

Apan human niini, daw nag-i­nusarang sundalo si Wem­ban­yama nga nakigkombati sa Suns ug nimugna kini og 10 puntos sa 12-0 run nga gibawos sa Spurs.

Human niini, wala na na­ka­sidlak pagbalik ang Suns. “Some­one’s got to do it,” matod ni Wembanyama. “Tomorrow it might be one of my teammates.”

Sa iya pa lang ikalimang duwa, ang 7’4” ug 19 anyos nga French Phenom nakamugna na og highlight plays lakip na niini ang makapaukyab nga mga hansak.

“He’s a multi-faceted player — he’ll pass to the open guy,” matod ni Spurs coach Gregg Popovich. “He’s got confidence in himself. He made some plays that were unbelievable. That combination is pretty good.”

Nihatag og igong suporta ni Wembanyama mao sila si Zach Collins ug Devin Vassell.

“Every game, we try to find the sweet spot where we need to hurt them,” dugang ni Wembanya­ma. “Today it might be this way, tomorrow it might be someone else. It’s how great teams work.”

Ang Suns gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 31 puntos ug 13 ka assists samtang nidugang og 28 puntos si Kevin Durant.

“We came out and fought in the second half,” matod ni Booker. ”Now we’re going to try and put two halves together so we can play a complete game.”