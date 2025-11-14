Gabasero gidunggab-patay sa Argao, iyang kauban naangol

Namatay ang gabasero samtang naangol ang iyang kauban human gidunggab sa kabanay nga lab-asero alas 8:30 sa gabii, Huwebes Nobiyembre 13, 2025, sa Sityo Lower Barangay Alambijud, Lungsod sa Argao.
Ang biktima nga si Richard Tatardillo, 33, dunay kapuyo, gideklarang dead on arrival sa tambalanan. Ang naangol mao si Rosario Villafuerte, 32, ulitawo, taga Barangay Taloot sa maong lungsod.
Ang suspek nga ig-agaw ni Tatardillo nga si Melchor Manila Embudo, 43, minyo, molupyo sa maong lugar, gisikop human sa hitabo.
Si Police Staff Sgt. Robinson Cornito, imbestigador sa Argao Police Station, nibutyag nga ang suspek nagsakay og motorsiklo ug sa dihang natumba gitabangan siya sa mga biktima.
Apan kalit lang niyang gidunggab si Richard kinsa naigo sa tiyan og namatay diha-diha kay nakabsan og dugo.
Gidunggab sab niya sa tiyan ug ubang parte sa kalawasan si Rosario.
Human sa krimen, nipauli ang suspek sa ilang panimalay. Malinawon ra sab siyang nitahan pag-abot sa kapulisan.
Matod ni PSSG Cornito nga walay klarong motibo sa krimen. Ang suspek nipadayag nga walay away nga nahitabo tali kaniya og sa mga biktima.
Apan kay daw nakalitan siya, iyang kining nadunggaban. Hinuon nanimahong bino ang suspek.
“Naay nakasulti namo nga sa wala pa ang krimen iyaha daw’ng patapsing-tapsingan sa motor ang mga biktima,” dugang ni PSSG Cornito.
Apan bisan kon wala nibutyag ang suspek sa tinuod nga rason ngano’ng iya kadtong nahimo, pasakaan ra gihapon siya sa kapulisan og kasong murder. / GPL