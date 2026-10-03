“Gabii sa Kabilin” moduha ka dekada na

Opisyal nga gisugdan sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (Rafi) ang panaw padulong sa ika-20 nga anibersaryo sa Gabii sa Kabilin (GSK) pinaagi sa usa ka panihapon sa The Kabilin Center sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 2, 2026.
Ang maong kalihukan nag-andam sa dalan alang sa ika-20 nga milestone niini sa 2027 ug nagtumong sa pagsaulog sa duha ka dekada nga pagpreserbar sa kasaysayan ug kultura sa mga Sugboanon.
Gipahayag ni Estee Marie P. Plunket, Event Chairperson ug Executive Sponsor sa GSK, nga gipalapdan ang kalihukan pinaagi sa pagbalhin sa pagtuon sa kasaysayan ngadto sa interactive nga pagbisita ug storytelling nga bukas alang sa tanan.
“Dili kinahanglan nga eksperto ka aron mapasalamatan ang kabilin; kinahanglan lang nga mausisahon ka,” matod ni Plunket.
Karong tuiga, gibalhin sa mga organizer ang kalihukan gikan sa Mayo ngadto sa Oktubre aron makig-uyon sa Museums and Galleries Month.
Apil sa maong opisyal nga launching ang pagpahibawo sa 20th-anniversary theme, mga diskusyon uban sa mga founder ug structured tours sa 10 ka heritage sites sama sa Casa Gorordo Museum, Fort San Pedro, ug Rizal Memorial Library and Museum.
Gitambungan ang maong panagtigom sa mga cultural worker, lokal nga lider, representante gikan sa DepEd, CHR, Cebu ug Mandaue Chambers of Commerce, kabatan-unan, internasyonal nga bisita, ug 38 ka kandidata sa Miss Asia Pacific pageant. / ABC