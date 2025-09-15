Gabines miagak sa BC Cheetahs

Mga duwa karon:
5:15 PM – BC batok UV (High School)
6:45 PM – CITU batok UC (College)
Nakakompleto og three-point play si Serge Gabines sa nahabiling unom ka segundos aron agakon ang Benedicto College (BC) Cheetahs sa makutas nga kadaugan batok sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 76-74, niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 14, 2025, sa pagsugod sa 25th Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament college division sa New Cebu Coliseum.
Nag-ung-ong na unta sa pultahan sa kapildihan ang Cheetahs ni coach BJ Murillo dihang nahatagan ni Christian Sollano ang Jaguars og 74-73 nga labaw sa nahabiling 13 ka sgeundos.
Sa return play, nakuha ni Gabines ang bola human nasipyat ang itsa sa iyang kauban nga si Albert Tolipas.
Dihadiha nakapuntos si Gabines pinaagi sa putback unya nakahagpat pa siya og foul gikan ni Samuel Melicor.
Kalmadong gipasulod ni Gabines ang iyang bonus freethrow nga mao na ang katapusang puntos sa duwa.
Ang Cheetahs gipangulohan ni John Loufred Diamante pinaagi sa iyang 16
puntos samtang nidugang og 12 puntos si Kenneth Babalcon.
Sa laing duwa, gipangmakmak sa University of San Carlos (USC) Warriors ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 69-55.
Sa high school division, gipangpukan sa USJ-R Jaguar Cubs ang Cebu Eastern College (CEC) Baby Dragons pinaagi sa overtime, 70-62, samtang gipangbuntog sa Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves ang USC Baby Warriors, 67-62. / ESL