Gabion dams ipatukod sa Cebu City

Aduna nay mandato alang sa pagporma og technical working group (TWG) nga tahasan sa pagtuon, sa pagdesinyo ug pagtukod og gabion dams sa Dakbayan sa Sugbo.

Kini human naaprubahan sa konseho sa siyudad niadtong Miyerkules, Agusto 7, 2024, sa ikatulo ug katapusang pagbasa, ang ordinansa kabahin niini nga gipasaka ni Councilor Nestor Archival, Sr.

Nagkanayon si Archival nga ang pagtukod og gabion dams makahatag og kaseguroan nga adunay malungtarong water resource management ug makatabang sab kini sa pagsumpo sa baha sa dakbayan.

Gipasabot ni Archival nga ang gabion dams ug ubang susamang mga estraktura, makatabang aron aron makontrolar ang pagdahili sa yuta, makapalambo sa kalidad sa tubig, ug kalikupan.

Niini, matod ni Archival, mahatagan og kaseguroan ang ang residente sa dakbayan nga dili makasinati og water shortages hilabi na sa panahon sa ting-init.

Maglangkob sa TWG mao ang kadagkuan sa Department of Engineering and Public Works, City Planning and Development Office, Committee on Transportation, Communication, and Utilities, sa Metropolitan Cebu Water District, Cebu City Environment and Natu­ral Resources Office, Department of Public Services, Office of the Building Official, City Treasurer ug represen­tante sa University of San Carlos Water Resour­ces Center. / JPS