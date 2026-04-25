Gabon sa Sugbo wa maghulga sa mga delegado sa Asean

Di angayan kabalak-an ang nasinating “haze” sa Sugbo bisan pa sa pagbisita sa mga mosalmot sa ASEAN Summit sa Mayo.
Kini maoy gipahibawo ni Jose Cleo Cary Colis sa Department of Natural Resources (DENR) sa Abril 23, 2026.
Matod ni Colis nga gawas nga siguruhon sa komitiba sa ASEAN Summit ang seguridad sa mga delegado, gipasalig usab niya ang kaluwasan sa kalikupan.
Iyang gipasabot nga dili angay nga kabalak-an ang mga kalihukan nga himuon sanglit adto kini ipahigayon sulod sa hotel o meeting halls.
“Ang delegates mag stay ra indoor kay mas safe pod kay naa mani filter atong mga aircon unya ato sad i-limit ang pag-adto sa gawas aron malikayan nato ang kaning sa air quality nato,” matod ni Colis sa Abril 23, 2026.
Gipasidan-an usab niya ang publiko nga magsul-ob gihapon og facemask aron nga maprotehian sa bisan unsang epekto sa kasamtangang sitwasyon.
Base sa uwahing datos sa Environmental Management Bureau (EMB) sa Huwebes, nabantayan ang pagsaka sa pino nga particulate matter (PM2.5) sa Dakbayan sa Talisay.
Nalakip sa nakatampo niini ang napundo nga hangin ug local emissions nga makapaalerto ilabi na sa sensitive groups.
Nasayran nga kon kining mga pollutants mahanggap ngadto sa baga ug dayon ngadto sa dugo, posible kining mahimong hinungdan sa Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) o ba kaha heart disease.
Sagad maapektohan niini ang mga bata ug tiguwang.
Padayon nga panawagan sa DENR-EMB nga doblehon ang pag-amping sa lawas ilabi na ang pagsul-ob sa N95 o KN95 mask ilabi na sa mga vulnerable sector ug dunay gihambin nga mga sakit. / ANV