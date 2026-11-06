Gabunilas, Trazo moaway karon sa Japan

Mopakita og aksiyon ang mga Sugboanong sila si John Paul Gabunilas ug Justine Trazo batok sa lainlaing Japanese nga kontra karong Sabado, Nobiyembre 7, 2026, sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.
Si Gabunilas, kinsa naila nga usa ka knockout artist, makigbatok ni Shori Umezu sa usa ka eight-rounder samtang si Trazo makigsangka ni Seijuro Mizoguchi sa usa ka six-round bout.
Naglungotlungot si Gabunilas ning awaya gumikan kay pulos kapildihan ang iyang nasinati sa nag-unang duha niya ka away sa Japan.
Gipasabot ni Gabunilas nga grabe ang iyang pagpangandam ning higayuna aron makarehistro na siya og daog sa Land of the Rising Sun.
Si Gabunilas adunay 12-4, 9KOs nga rekord samtang s Umezu adunay 13-2-3, 9KOs nga rekord.
Sa iyang bahin, gipadayag ni Trazo ang grabe niyang kahinam tungod kay mao kini ang labing unang higayon nga moaway siya sa gawas sa Pilipinas.
Si Trazo adunay 4-0, 2KOs nga rekord samtang mao kini ang labing unang away ni Mizoguchi sa pro rank. / ESL