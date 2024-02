Gabutero mibakwi; PRO 7 wala mabalaka

Ni-plead not guilty si Simeon Gabutero atol sa arraignment sa iyang giatubang nga kaso’ng murder sa korte diin una siya nga niangkon nga siya ang nipatay kang Reah Mae Tocmo niadtong Hulyo 2023,

Ang igsuong babaye ni Reah Mae nga si Che Che Tocmo Poblacion, sa iyang post, maoy nipahibawo sa iyang social media page nga wala na niangkon si Gabutero nga siya ang nihimo sa krimen.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), niingon nga wala na sila masurprisa pa sanglit mao kini kanunay ang buhaton sa mga akusado sa usa ka dakong krimen.

Bisan sa iyang pagbakwi sa iyang pamahayag, dili kini basta-basta tuohan sanglit ang pag-angkon ni Gabutero sa krimen gihimo niya atubangan sa usa ka abogado ug sa mga sakop sa media.

Iyang gidugang nga lig-on kaayo ang gihuptan nga ebidensya sa kapulisan ug andam na kini nila ipresentar sa korte kon magsugod na ang hearing sa maong kaso.

Usa sa mga ebidensya nga gihulagway ni Pelare nga lig-on kaayo nga dili malubag mao ang forensic examination diin mitakdo ang DNA sample ni Gabutero sa nakuha gikan kang Reah Mae.

“We are confident that we have a very-very strong case that could bring the accused to conviction. Kini man gung mo recant (mobakwi sa unang pamahayag) this is a very normal occurrence. Ang mga mag execute og extra judicial confession when they have already conversed with their lawyer, posible kaayo na nga they will plead not guilty,” matod ni Pelare.

Una na nga nangayo’g pasaylo si Gabutero sa pamilyang Tocmo subay sa kamatayon ni Reah Mae.

Matod niya nga iyang nahimo ang krimen tungod usab sa iyang selos human masayod nga dili lang siya ang gihigugma niini. / AYB