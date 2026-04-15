Gagmay’ng negosyante gikabalak-ang manira kon usbaw sa sweldo ipamugos

Nanawagan ang Mandaue Chamber of Commerce and Industry (MCCI) og balanse nga desisyon sa umento sa suholan aron malikayan ang posibleng pagpanira sa mga micro ug small enterprises sa dakbayan.
Nipasidaan sila nga ang sobra nga pagsaka sa suholan mahimong moresulta sa pagsira sa gagmay nga mga negosyo.
Gibutyag ni MCCI President Barbara Gothong-Tan niadtong Miyerkules, Abril 15, 2026, nga ang kalit ug dako nga pagsaka sa adlaw-adlaw nga suholan mahimong makapugos sa mga micro ug small enterprises sa paghunong sa ilang operasyon.
Gitataw ni Gothong-Tan ang kamahinungdanon sa pagbalanse sa kaayuhan sa mga trabahante ug sa reyalidad nga giatubang sa mga negosyo nga kasamtangang nag-antos na sa pagsaka sa presyo sa lana. Nanawagan siya alang sa usa ka dayalogo tali sa policymakers ug sa pribadong sektor aron makab-ot ang usa ka malungtarong solusyon.
Matod niya, kon mapakyas sa pagkab-ot niini nga balanse, mahimong adunay dili maayong epekto sa panarbaho ug sa kalig-on sa mga negosyo.
Nipasidaan si Gothong-Tan nga ang pagtakda og umento nga sobra ka taas mahimong makapugos sa ubang negosyo sa pagsira, usa ka opsyon nga iyang gihulagway nga labing sayon apan labing makadaot alang sa mga amo ug sa mga trabahante.
“Small and micro businesses will not be able to survive with that kind of increase,” matod pa niya.
Gidugang sa pangulo sa MCCI nga ang mga gagmay’ng patigayon mao ang labing delikado, tungod kay ang mga sugyot alang sa dako nga usbaw sa suholan makapalisod na kanila sa pagpadayon sa operasyon.
Gisaysay sab ni Gothong-Tan nga daghang negosyo ang naningkamot na karon sa pagsagubang sa nagkataas nga gasto sa operasyon, lakip na ang presyo sa gasolina nga nakaapekto sa tanang sektor. / ABC