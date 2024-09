Gagmay’ng negosyo ‘miangal’ sa pagpa-usbaw sa suholan

Nipasidaan ang business community nga ang P43 nga usbaw moresulta sa pagkawala sa trabaho ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton.

Gipasabot usab sa grupo nga kinahanglan hinuon nga mangita og paagi ang gobyerno sa pagdumala sa inflation rates aron mapamenos ang gasto sa mga batakang panginahanglanon, matod sa Mandaue Chambers of Commerce and Industry (MCCI) ngadto sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Septiyembre 16, 2024.

“The government should instead find ways to manage inflation rates to bring down costs of basic necessities so we do not have to resort to regular wage hikes,” matod ni MCCI president Mark Anthony Ynoc sa text interview.

Gitataw ni Ynoc nga ang usbaw sa minimum nga suholan sa P33 mahimong mosangpot sa pagpasaka sa mga negosyo sa ilang mga presyo nga makapausbaw sa inflation.

Matod pa niya nga ang maapektuhan niini kadtong mga business sector nga mga small and medium sized-enterprises (SMEs) nga ang uban mao pa lang ang pagsugod sa ilang negosyo.

Companies, especially the SMEs are forced to cut jobs to maintain profitability and competitiveness,” sigon ni Ynoc.

Iyang namatikdan nga ang usbaw sa suholan dako og ikatampo sa pagtaas sa mga galastuhan sa operasyon sa mga kompaniya ug ang sektor sa negosyo mopasa niini ngadto sa ilang mga kustomer.

Ang mga galastuhan sa operasyon mao ang mga gasto nga gigasto sa usa ka kompanya aron mapadayon ang matag adlaw nga operasyon niini.

Kini nga mga galastuhan mahinungdanon alang sa usa ka negosyo nga molihok ug makamugna og kita, lakip ang payroll gikan sa mga sweldo, suhol, ug mga benepisyo alang sa mga empleyado.

Ang maong opisyal miingon nga kini mahimo usab nga potensyal nga pagkawala sa trabaho tungod kay kini ang labing dako nga gasto sa kadaghanan sa mga industriya.

“This will affect the business sector’s competitiveness as prices will go up,” pasabot ni Ynoc.

Samtang ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI), ang RTWPB 7 bag-o lang nga desisyon sa wage adjustment nga mo-epekto sugod Oktubre 2 malaumon nga dili kini makapabug-at sa mga negosyo ilabi na nga ang SMEs nagsilbi nga backbone sa rehiyonal nga ekonomiya.

Ang SMEs naglihok nga adunay limitado nga mga margin sa ginansya ug kuwang pa ang kapasidad alang sa dugang gastuhanan ilabi na sa labor, matod pa sa CCCI. / CDF