Gahin sa agriculture sa CV giumentuhan

Aron pauswagon ang produksiyon human mius-os ang production value sa pipila ka subsector sa agrikul­tura sa Central Visayas, gi­­u­men­tuhan sa regional agri­culture agency ang tinu­ig nga budget ngadto sa P2.7 bil­yunes alang sa sunod tuig.

Si Leo Pelletero, project eva­luation officer sa Department of Agriculture Central Visayas (DA 7), niingon nga niadtong 2023, nigahin sila og P2.1 bil­yunes nga nagpasabot nga nisaka og 28.5 porsiyento ang ilang budget.

Matod niya nga halos doble ang budget karong tuiga kay sa 2022, nga anaa lang sa P1.2 bilyunes.

Ang opisyal sa agrikultura miingon nga ang pag-usbaw sa badyet gituyo usab aron matubag ang mga potensyal nga epekto sa kusog nga El Niño phenomenon nga nakaapekto sa nasod, apil ang Sugbo ug ka­sikbit nga mga probinsya, ingon man ang ubang mga serbisyo.

“It will be allocated to various technical support and production support services like agricultural inputs such as seeds and fertilizers, trainings, agricultural machineries and equipment,” sulti niya sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Disyembre 27, 2023.

Dugang pa ni Pelletero, gawas sa ilang budget, obligado ang tanang local government units, apil na ang mga siyudad ug munisipyo, sa paggahin og budget aron mapausbaw ang agrikultura.

Matod niya, sa pagkutlo sa hukom sa Mandanas-Garcia, ang 10 porsiyento nga budge­tary allocation gikan sa ilang Internal Revenue Allotment (IRA) kinahanglang himuon alang sa pagpatuman sa mga programa, kalihukan, ug serbisyo nga may kalabutan sa agrikultura ug pangisda.

Ang IRA nagrepresentar sa bahin sa mga kita nga nadawat sa mga local government unit gikan sa nasudnong kagamhanan sa Pilipinas. Ang mga probinsya, independenteng siyudad, component cities, munisipyo, ug barangay matag usa makadawat og ma­naglahing alokasyon.

Sayo ning buwana, ang Philippine Statistics Authority Central Visayas (PSA 7) nagkanayon atol sa information dissemination sa 2022 Performance of Agriculture & Fisheries sa Central Visayas, ang balor sa produksiyon sa tanom sa rehiyon mius-os og P4.721 bilyunes sa miaging tuig.

Si Leopoldo Alfanta Jr., chief statistical specialist sa PSA 7, niingon nga nius-os og 16.9 porsiyento ang production value sa rehiyon, gikan sa P27.967 bilyunes niadtong 2021 ngadto sa P23.246 bilyunes sa 2022.

Si Pelletero niingon nga ang mga umahan huyang kay nangaguba tungod sa super typhoon Odette.

“Calamities like typhoons that were experienced [in] late 2021, that is why the production of crops was heavily affected considering that our farmers are still recovering,” siya niingon.