Gala, fashion show sa Kapitolyo

Ipahigayon ang usa ka gala ug fashion show karong gabii, Hunyo 27, 2024, sa Kapitolyo isip pag-abi-abi sa mga bisita sa United Nations Tourism Organization (Unto) for Asia and the Pacific.

Ang maong kalihukan pasiugdahan sa Fashion creations sa mga Sugboanon nga fashion designer, Furne One Amato.

Lakip sa motambong sa maong kalihukan sila si Tourism Secretary Christina Garcia-Frasco ug UN Tou­rism Secretary General His Excellency Zurab Pololikashvili.

Nasayran nga dili mominos 30 ka mga Unto-member gikan sa mga nasod sa Asya ug Pacific, lakip ang Australia, Japan, China, South Korea, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Laos, Vietnam, ug Spain, ang motambong sa kalihukan.

Mopasundayag usab ang nagkadaiyang mga lungsod pinaagi sa festivals niini gikan sa mga lungsod sa San Fernando, Moalboal, Consolacion, ug Liloan ug mga dakbayan sa Carcar ug Toledo.

Una na nga gipahibawo sa Kapitolyo nga mosuroy usab ang mga delegado sa mga lugar sama sa Dalaguete, Argao’s heritage tourism, Aloguinsan para sa eco-tour sa Hermit’s Cove ug Bojo River Cruise. / ANV