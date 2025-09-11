Galario, asst. RD sa LTO 7 nagkasungi

Niduso og reklamo si Land Transportation Office (LTO) 7 Regional Director Glen Galario sa Office of the Ombudsman batok sa iyang assistant regional director tungod sa giingong iregularidad sa pagbaligya sa mga sakyanan nga gi-impound.
Sa iyang 13 ka pahina nga affidavit, giakusahan ni Galario si Assistant Regional Director Arturo Apolinar nga nangilog og katungod kon usurpation of authority human giingong gipirmahan ug giaprobahan niini ang usa ka Notice of Award niadtong Pebrero 17, 2025, pabor sa E&J Scrap Metal Wholesaling.
Ang maong award naglangkob sa 37 ka 4-wheeled vehicles ug 114 ka motorsiklo gikan sa impounding facility sa LTO Mandaue nga gibaligya sa E&J Scrap Metal Wholesaling sa kantidad nga P230,000.
Matod ni Galario nga walay katungod si Apolinar sa pag-isyu sa maong dokumento ug nidugang nga ang katungod sa pagpirma sa Notice of Award anaa lamang sa regional director.
Siya nidugang nga ang papel ni Apolinar isip chairman sa Regional Disposal Committee limitado lamang sa pagrekomendar sa mga aksiyon, dili sa pag-aprobar niini.
“The act of signing the Notice of Award constitutes a clear case of usurpation of authority or official functions,” matod ni Galario sa iyang affidavit.
Gikutlo sab niya ang usa ka conflict of interest tungod kay si Apolinar maoy nirekomendar ug nipirma sa maong award.
Giingon sa reklamo nga nakabintaha ang E&J Scrap Metal Wholesaling nga walay saktong market study, nga niresulta sa transaksyon nga “klaro ug dako kaayo nga makadaot sa gobiyerno.”
Matod pa nga ang bayad gi-deliver sa usa ka staff ubos ni Apolinar nga nakapukaw sa pagduda.
Gihangyo ni Galario ang Ombudsman nga panubagon si Apolinar sa paglapas sa Section 3(e), 3(g), ug 3(i) sa Republic Act 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act), ingon man sa
Article 177 sa Revised Penal Code bahin sa usurpation of authority. /