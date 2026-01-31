Galeries Tower giuyog sa Cignal

Lig-on ang pagsugod sa Cignal Super Spikers sa 2026 PVL All-Filipino Conference, human nila gilampornas sa straight sets ang rebuilding Galeries Tower Highrisers, 25-17, 25-14, 25-11, niadtong Sabado, Enero 31, 2026, sa Playtime FilOil Centre sa San Juan.
Gisaligan sa Cignal ang nagkalambo nila nga chemistry para dominahan ang Highrisers nga nagpaningkamot pa sa pag-adjust human sa dagkong kausaban sa offseason.
Ang Super Spikers nagkontrolar sa tibuok duwa, ug nipabuto pa kini og dominante nga 14-4 run sa third set. / RSC