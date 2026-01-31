Superbalita Cebu

Galeries Tower giuyog sa Cignal

Galeries Tower giuyog sa Cignal
Lig-on ang pagsugod sa Cignal Super Spikers sa 2026 PVL All-Filipino Conference, human nila gilam­pornas sa straight sets ang rebuilding Galeries Tower Highrisers, 25-17, 25-14, 25-11, niadtong Sabado, Enero 31, 2026, sa Playtime FilOil Centre sa San Juan.

Gisaligan sa Cignal ang nagkalambo nila nga chemistry para dominahan ang Highrisers nga nagpaningkamot pa sa pag-adjust human sa dagkong kausaban sa offseason.

Ang Super Spikers nagkontrolar sa tibuok duwa, ug nipabuto pa kini og domi­nante nga 14-4 run sa third set. / RSC

