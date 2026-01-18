Galleon wa na molahos sa 1st Bridge

Nasagmuyo ang daghang mga deboto ug mga tumatan-aw nga nagtapok sa ilawom sa unang taytayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue niadtong Sabado, Enero 17, 2026, ang nasagmuyo human ang seaborne procession wala moagi sa ilang dapit.
Matod ni Police Master Sergeant Richievel Arabis sa Maritime Group Operations PNCO, gibanabana nga kapin sa 1,000 ka mga tawo ang nag-abot sa maong lugar.
Sumala sa mga nakasaksi ngadto sa SunStar Cebu, ang galyon wala na moagi sa ilawom sa unang taytayan, sukwahi sa naandan nga rota niadtong 2024 ug sa nangaging mga tuig."
Si Janeth Augusto, usa ka balikbayan gikan sa Canada, niingon nga alas-5 pa lang sa buntag naa na siya didto aron mosaksi sa fluvial procession, apan pakyas lang siya. Dugang niya, mao kadto ang iyang unang higayon nga moapil unta pag-usab sa kalihukan human sa taas nga panahon nga nagpuyo sa gawas sa nasod.
Si Joy Agbay, usa ka molupyo sa Barangay Basak, niingon usab nga alas-4 pa sa buntag siya ug ang iyang pamilya niabot sa dapit, apan gibati nila nga nausik lang ang ilang pagmata og sayo kay wala man moagi ang prosesyon.
Tungod niini, ang mga tawo nangayo og katin-awan kon nganong nausab ang rota.
Giklaro sa Philippine Coast Guard Central Visayas (PCG) nga ang galyon nga gigamit sa prosesyon pipila na ka tuig nga wala moagi sa ilawom sa unang taytayan tungod sa mga isyu sa kaluwasan ug navigation.
Sa usa ka pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Enero 17, 2026, si Coast Guard Station Central Cebu Commander Captain Jerome Lozada niingon nga sukad pa niadtong 2024, ang galyon niundang na sa pag-agi sa ilawom sa unang taytayan.
Imbis nga moagi didto, ang barko mo-U-turn na duol sa Muelle Osmeña pier sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa dili pa kini mopadayon paingon sa Mandani Bay sa Dakbayan sa Mandaue ug lahos na ngadto sa Cebu–Cordova Link Expressway (CCLEX).
Kini nga katin-awan gihimo human ang kapin sa 1,000 ka mga deboto nga nagpaabot sa ilawom sa taytayan nasagmuyo, butang nga nakapukaw sa panawagan alang sa katin-awan gikan sa mga awtoridad.
Gipasabot ni Lozada nga ang dapit sa ilawom sa unang taytayan nagkahuot na pag-ayo, busa dili na kini praktikal ug luwas alang sa dagkong mga sakayan sama sa galyon nga gigamit karon.
“Considering atong galyon karon mga dagko na vessels, it would be not practical kay in terms of safety basin unya unsay mahitabo ba if mosulod siya didto under the first bridge,” matod ni Lozada.
Dugang pa niya nga bisan sa ika-460 nga fluvial procession, mao ra gihapon to ang rota ug wala may pormal nga mulo nga nadawat niadto. / DPC