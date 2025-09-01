Gallito kampyon sa Efren “Bata” Reyes 10-Ball

Naangkon ni Paolo Gallito sa host Mandaluyong City ang kampyunato sa Efren “Bata” Reyes Yalin 10-Ball Championship niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 31, 2025, sa Pacman’s Cue Club.
Sa finals, daw niagi og lungag sa dagom si Gallito una niya napukan si Lee Vann Corteza sa Davao City, 13-12.
Mao kini ang labing unang mayorihiyang titulo nga naangkon ni Gallito.
Nagkanayon si Gallito nga daw dili siya makatuo nga nakalabni siya og Philippine International Open title unya usa ka dekalidad nga bilyarista ang iyang gipakaging sa finals.
Ning maong kalampusan, nakabulsa si Gallito og P1 million nga ganti samtang si Corteza nakadawat og P300,000.
Ang torneyo, nga sanctioned sa Games and Amusement Board (GAB), gipahinungod alang sa gikonsiderar nga greatest of all time (GOAT) nga si Efren “Bata” Reyes. / ESL