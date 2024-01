Gallup: Pilipinas 3rd safest fcountry sa Southeast Asia

Nisaad ang Philippine National Police (PNP) nga ipadayon ang hingpit nga serbisyo tungod sa pagpadayag sa kalipay sa ranggo sa Pilipinas isip ikatulo nga labing luwas nga nasod sa Southeast Asia.

Kini subay sa bag-o nga gipagawas sa Washington-based analytics and advisory firm, Gallup, sa 2023 Global Law and Order Report niini.

Sa pakighinabi sa mga tigba­lita, gihangop ni PNP chief General Benjamin Acorda ang ranking sa nasod, nga nagpasiugda sa padayon nga dedikasyon sa PNP sa pag-alagad ug pagpanalipod dili lamang sa katawhang Pilipino kondili sa mga turista.

Siya niingon nga kini usa ka dako’ng butang tungod kay kon ang usa ka lugar giingon nga luwas, mahimo’ng madugangan ang mga konsiderasyon sa atong mga tigpamuhunan ug, sa bahin sa mga turista, magdala kanila sa mao nga destinasyon.

“We know very well that these ‘yung investors and ‘yung mga turista (tourists) play a big role in the boost of the economy,” matod niya.

Base sa 2023 Global Law and Order Report sa Gallup, ang Pilipinas nakakuha og impresibong index score nga 86, sunod sa Vietnam sa unang dapit nga adunay index score nga 92 ug Indonesia nga adunay usa ka score nga 90.

Nakab-ot sa Pilipinas ang kinatibuk-ang global nga ranggo nga ika-33.

Matod ni Acorda, ang ranking sa nasod maoy pag-ila sa epektibong paningkamot sa PNP sa pagsiguro sa seguridad ug kaayuhan sa mga lungsuranon niini.

Giisip sa PNP nga kini nga taho usa ka positibo nga pagsugod sa tuig, nga nagdasig sa pwersa nga padayong pauswagon ang ilang mga paningkamot sa pagtuman sa ilang misyon sa pagpanalipod sa kaluwasan ug seguridad sa katawhang Pilipino.

Ang PNP Public Information Office nagkanayon nga ang natala nga focus crimes, nga naglakip sa murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, ug carnapping of motor vehicles mius-os ug 8.44 percent o gikan sa 41,755 ka kaso gikan sa Enero ngadto sa Disyembre 2022 ngadto sa 38,230 atol sa nasangpit nga kaso. panahon sa 2023.

Gikan sa Enero 1-11, 2023, ang PNP nakatala og kinatibuk-ang 1,211 ka focus crimes, samtang 759 ka insidente ang natala gikan sa Enero 1-11, 2024. (TPM / Sunstar Philippines)