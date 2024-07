Galvez: Insurhensiya hapit na ‘mapapas’

Niluwat og pamahayag ang buhatan sa Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) ni Secretary Carlito Galvez Jr. bahin sa pagsalig niadtong Sabado, Hulyo 20, 2024, nga ang Pilipinas mahimong walay insurhensiya sa katapusan sa 2028, sa katapusang termino ni Presidente Ferdinand “Bongbong ” ni Marcos Jr.

Sa usa ka media forum, si Galvez niingon nga ang pag­kab-ot sa insurgency-free Philippines dili layo nga makab-ot sa administrasyon.

“Nakita ko sa assessment ko, it is very achievable kasi nakikita natin maganda ang pinapatunguhan ng ekonomiya ng ating bansa. At the same time nakita natin the national agencies are now getting together to have a convergence to solve the basic issues and the drivers of conflict,” matod ni Galvez.

“Karamihan po ng mga regions ay peace and development na po ang pinag-uusapan po natin. Nakita natin sa Region XI na napakalakas ng NPA (New People’s Army) po diyan. wala po tayong naririnig, nakita natin na mga engagement. Mostly ang pinag-uusapan natin diyan is iyong ano ang livelihood project na maibibigay natin doon sa mga nasa ibaba,” dugang niya.

Si Galvez niingon nga ang komprehensibo nga paagi sa militar, nga dili ipaagi sa gubat o pakig-away, nagdasig sa daghang mga rebelde nga mobalik sa mainstream nga kati­lingban.

Matod niya, gikan sa kapin sa 80 ka parenteng gerilya sa partidong komunista sa tibuok nasod, kini mius-os pag-ayo ug ang aktibo karon nag-una sa Samar, Bicol region, ug Negros.

Gidugang niya nga kadag­hanan sa mga rehiyon nakatutok karon sa kalinaw ug kalamboan. / TPM,SunStar Philippines