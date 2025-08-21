Gambling ads wad-on na sa TikTok

Sugod karong adlawa, Agusto 22, 2025, tangtangon na ang Real Money Gambling (RMG) advertisements sa video sharing platform nga TikTok.
Kini ang gikompirmar sa Department of Information and Communications Technology (DICT).
Matod ni DICT Secretary Henry Aguda niadtong Miyerkules, Agusto 20, ang TikTok boluntaryong nihukom sa paghunong sa mga ads bahin sa sugal, isip tubag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Gipasiugda niya nga importante kaayo alang sa mga global nga plataporma sama sa TikTok ang pagsuporta sa mga paningkamot sa gobiyerno alang sa digital safety.
Tumong sa gobiyerno nga masiguro nga ang internet access sa Pilipinas paspas ug barato, ingon man luwas ug responsable pinaagi sa maong inisyatiba.
Dugang pa ni Aguda nga ang paghunong sa mga RMG ads magsilbing proteksyon sa publiko, ilabi na sa mga batan-on.
Sa nilabay nga katuigan, nisaka ang gidaghanon sa mga RMG ads sa mga social media platforms nga nag-promote og online casinos, betting apps, ug uban pang serbisyo nga may kalabutan sa sugal.
Kini nga mga ads nakakuha og kabalaka gikan sa publiko ug sa gobiyerno, ilabi na tungod sa ilang pagka-accessible sa mga menor de edad ug sa mga vulnerable nga mga indibidwal. / PNA