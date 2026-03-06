Gamit sa langyaw nga nabilin sa taxi nauli

Malampuson nga nakuha pagbalik ang belt bag sa langyaw nga turista human ni nabilin sa taxi nga ilang gisakyan paingon sa Lungsod sa Moalboal niadtong Miyerkules, Marso 4, 2026.
Ang maong langyaw uban sa iyang hinigugma naabot sa Siyudad sa Sugbo niadtong Miyerkules sa buntag sakay sa barko ug nagpakyaw og taxi paingon sa Moalboal.
Apan dako na lang ang kakugang sa turista nga si Bartuschat Tobias, taga Hamburg, Germany, nga wala maapil sa pagdiskarga ang iyang belt bag.
Iya dayon ni nga gipahibalo sa management sa hotel ug gitawgan sab dayon niini ang ilang kaila nga opisyal sa Highway Patrol Group 7 nga si Police Major Silvestre Cenia Jr. nga lumad sab nga taga Moalboal.
Gihatag ang tanang detalye kon unsa nga taxi unit ang ilang gisakyan.
Nilusad dayon og imbestigasyon ang HPG 7 subay sa kamanduan sa hepe niini nga si Police Lt. Col. Wildemar Tiu ug ilang nasubay ang taxi.
Personal nga gibisita sa HPG 7 ang kompanya sa taxi sa Barangay Umapad, Siyudad sa Mandaue.
Matod ni Tiu nga ilang nakuha pagbalik ang belt bag nga dunay sulod nga duha ka tag 50 nga Euro Bills, duha ka 5 Euro Bills, duha ka Visa Cards, tulo ka ID, usa ka kwentas, usa ka sunglasses, ug laing duha ka card. / AYB