Ganzon kampyon sa Cepca President's Cup

Naangkon ni National Master Rommel Ganzon ang kampiyunato sa Cebu Executives and Professionals Chess Association (Cepca) President's Cup 2026 niadtong Sabado, Mayo 30, 2026, sa CCC Chess Club sa 4th floor sa Robinsons Galleria Cebu.
Human sa siyam ka rounds nga pinug-anay og singot sa utok, nipatigbabaw si Ganzon dala ang 8.0 puntos nga naghatag kaniya sa labing dakong ganti sa kompetisyon nga P20,000.
Sa mga nagsunod ni Ganzon, adunay upat nga mga magduduwa nga parehong nakarehistro og 7.5 puntos.
Gibuak ang panagtabla pinaagi sa tiebreaker diin nilugsot isip 2nd placer si Arena Grandmaster Venancio Loyola, Jr. kinsa nakabulsa og P10,000.
Si NM Merben Roque maoy nakabaton sa ikatulong puwesto ug P5,000 nga ganti, si NM Elwin Retanal maoy nikuha sa ikaupat nga puwesto ug P3,000 nga ganti, samtang si John Dave Lavandero maoy nisakmit sa ikalimang dapit ug P2,000 nga ganti.
Nikompleto sa Top 10 mga pulos adunay 7.0 puntos mao sila si AIM Jimmy Ty Jr., Edem Diano, Limuel Tampus, Arena International Master Rogel Niño Panilagao, ug Ariel Joseph Abellana.
Nasulod sa Top 15 nga pulos adunay 7.0 puntos sila si International Master Rico Mascariñas, John Lester Belano, NM Leonardo Alidani, ug Eric Abanco hasta si Christopher Tubalado kinsa adunay 6.5 puntos.
Aduna sab gikuhang mga mananaog sa nagkadaiyang mga kategoriya.
Ang Top 2 players sa Cepcans A mao sila si Loyola ug Rosendo Yamyamin samtang sila si Richard Ouano ug Stephen Rosales ang Top 2 winners sa Cepcans B.
Ang ubang Top 2 winners mao sila si Mascariñas ug Alidani (senior), Yoana Kaizzy Pacina ug Shyr Nicole Cimafranca (female), Mikhail Paul Natyhan Leyco ug Princess Jean Rabor (8 Under), Zypherr Kyle Abalo ug Nino Jose Credo (12 Under), Jacqpatch Immanuel Abalo ug AIM Kale Aarva Amit (16 Under), ug Lavandero ug Tampus (20 Under).
Ang kompetisyon tipik sa kasaulogan sa adlaw nga natawhan ni Cepca President Engr. Jerry Maratas kinsa matag tuig nagpahigayon niini isip pahalipay sa Cebu chess community. / ESL