Gapanikad si Barrios moaway ni Pacquiao

Wala pa man tuod klaro ang tanan apan nagkana­yon si American Mario Barriors nga nagpanikad na siyang makig-away ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa ugma damlag.

“I’m very excited at the possibility of this fight being made,” matod ni Barrios sa ESPN human niya masayri nga nahisgutan ang iyang pangalan nga posibleng makontra inig balik og away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga napatik sa www.gmanews.tv.

Kon madayon ang ilang away, nagkanayon si Barrios nga magsilbi kining katumanan sa iyang pangandoy isip usa ka boksidor.

Gipasabot ni Barrios, 29, nga sukad pa kaniadto, nagsunod siya sa boxing career ni Pacquiao, kinsa maoy bugtong eight-division world champion sa kalibutan sa boksing.

“Manny Pacquiao is a future Hall of Famer, a legend and someone I looked up to growing up. To share the ring with him would be an honor and a dream come true,” dugang ni Barrios.

Si Barrios adunay 29-2, 18KOs nga rekord samtang si Pacquiao, 45, adunay 62-8-2, 39KOs nga baraha.

Dili pa lang dugay, mismong si MP Promotions president Sean Gibbons ang nibutyag sa ESPN kabahin sa giplanong panag-away nila ni Pacquiao ug Barrios sa karong Septiyembre, 2024 sa Las Vegas, USA.

Sa internet, managlahi ang reaksyon sa mga netizen kabahin sa pagbalik og away ni Pacquiao.

Matod pa sa usa ka netizen, magpabilin lang unta nga retirado si Pacquiao kay wa naman kini kinahanglan pa nga pamatud-an sa boksing.

Samtang ang usa ka netizen niingon nga dili gyud mapugngan nga mobalik og away si Pacquiao tungod kay boksing man ang hilig niini. / RSC