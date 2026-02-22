Garbage truck nawad-ag brake; motor, tindahan, poste sa kuryente gipangdaro

Usa ka garbage truck nga gipanag-iya sa Barangay San Nicolas sa dakbayan sa Sugbo ang nadasmag sa kongkretong poste sa kuryente sa Barangay Polog, lungsod sa Consolacion sa Sabado sa kaadlawon, Pebrero 21, 2026.
Ang maong garbage truck, nga dunay plate number JAK 7429, padung unta nga molabay sa mga nakolekta nga basura sa Polog Landfill apan giingong kalit lang kini nga nawagtangan og brake.
Lakip sa gidaro sa maong garbage truck ang naka parking nga motorsiklo og ang tindahan sa kilid sa karsada.
Matud ni San Nicolas Barangay Kapitan Clifford Jude Niñal nga ang ilang garbage truck air brake kini ug kung maabtan og dugay ni nga naka standby mahurot ang hangin niini ug dili na mo-function ang pagkupot sa ligid.
Giingong nakalinya na ang ilang garbage truck aron molabay sa basura sa Polog Landfill apan sa dihang padung na kini nga mosulod nawagtang lang og kalit ang brake niini.
Maayo nalang kay bukol ra sa agtang ang naangkon sa driver sa truck tungod sa pagka-pakong, samtang ang pahinante niini dali usab nga nakaambak.
“Pag-abante ron wala na mogunit ang brake, ang estorya sa loader niya nga murag napawong ang makina siyempre kung mapawong ang makina walay hangin mohandus gyud ang truck tungod kay bug-at ang karga mao didto napadung sa tindahan,” matud ni Niñal.
Sa Dominggo sa hapon hingpit nga nakuha ang maong garbage truck human nagpadala og equipment ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ug gibira kini.
Nalangay ang pag-rescue sa maong garbage truck tungod kay gihuwat pa ang clearance gikan sa Visayan Electric.
Nagpadala usab og laing garbage truck ang Department of Public Services aron ibalhin ang mga basura og mao nay molabay niini ngadto sa nahisgutang landfill. / AYB